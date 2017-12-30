Директора Миколаївського аеропорту заарештували за хабар губернатору

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Субота, 30 грудня 2017, 23:36

Директору КП "Миколаївський міжнародної аеропорт" Михайла Галайко обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 2,5 млн грн.

Як повідомляє УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Заводського районного суду Миколаєва.

Раніше Галайко затримали під час передачі неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку. 

Представник звинувачення клопотав про утримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 10 млн грн.

Захисник Галайка просив обрати для нього запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою, посилаючись на погане самопочуття підзахисного.

Теми: Миколаїв суд
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