В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина

4595 просмотров
Воскресенье, 31 декабря 2017, 11:58

В городе Чернигов в ночь на 31 декабря неизвестные украли бронзовый бюст Александра Пушкина.

Об этом сообщил ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей Черняков.

"Воры пришли на Вал: украден бюст Александра Пушкина", - написал он. 

Как известно, памятник Пушкину был установлен в историческом центре Чернигова – на Валу – 25 сентября 1900 года. 

Памятник представлял собой бронзовый бюст высотой 1,5 м, установленный на гранитном пьедестале высотой 2,8 м. 

 
Памятник Пушкину в Чернигове
Фото с Википедии

Как известно, 18 декабря в Чернигове похитили бронзовый бюст с могилы украинского писателя Михаила Коцюбинского.

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд арестовал мужчину, захватившего заложников в Харькове
Вблизи Крымского ранен украинский военный
Аваков рассказал, сколько его семья получила за долю "Эспрессо"
Между Украиной и ОАЭ начал действовать безвизовый режим
Все новости
эксперты

Семь альтернатив срубленной елке

6 рецептов новогодних напитков для тех, кто не употребляет алкоголь

исследование

Ученые доказали, что глобальный интерес к сексу связан с праздниками