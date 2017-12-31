Вблизи Крымского ранен украинский военный

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Воскресенье, 31 декабря 2017, 13:11

В зоне АТО подорвался украинский военный.

Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воина было оперативно эвакуированы в военный мобильного госпиталя. Сейчас его жизни ничто не угрожает", - сообщил он.

Как известно, в течение минувших суток боевики осуществили четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс
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