Вблизи Крымского ранен украинский военный

В зоне АТО подорвался украинский военный.

Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранения один наш военнослужащий. Воина было оперативно эвакуированы в военный мобильного госпиталя. Сейчас его жизни ничто не угрожает", - сообщил он.

Как известно, в течение минувших суток боевики осуществили четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.