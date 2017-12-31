Поздравление президента: Порошенко пообещал в 2018 году экономический подъем

Президент Петр Порошенко пообещал обеспечить в новом году политическую стабильность и повысить уровень жизни, ощутимый для каждого украинца.

Об этом он сказал в своем новогоднем поздравлении.

Перед президентом украинцев поздравил с Новым годом заместитель главы Меджлиса, освобожденный из российской тюрьмы Ахтем Чийгоз, который обратился к крымским татарам со словами поддержки, уверяя, что скоро Крым вернется к своей Родине - Украине, а также воин-спортсмен Павел Будаевский, который выиграл 4 золотые медали на Играх Непокоренных и народная артистка Украины Ада Роговцева.

Петр Порошенко первыми в своей речи упомянул украинцев, которые на днях вернулись из плена ОРДЛО.

"Дорогие украинцы! Прежде всего, давайте вместе порадуемся за наших соотечественников, которые на днях вернулись из плена к родным и близким. Слава Богу, накануне праздников их удалось таки вырвать из вражеских застенков", - сказал президент.

Он также поздравил украинских воинов, и пообещал впредь укреплять "новую армию - нашу гордость и нашу славу".

Кроме того Порошенко обратился к жителям Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"И сквозь искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом - Украина! А грабителя, который разорил наш дом, наступит время, прогоним и накажем", - сказал президент.

Он передал слова приветствия для международных партнеров - США, Канады и Евросоюза, которые поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии и вспомнил прошлогодние достижения - решение стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" относительно газовых контрактов с "Газпромом" за 2009 год, и безвизовый режим со странами Евросоюза.

"Еще прошлогодней праздничной ночью мы только загадывали желание о безвизе, и вот оно свершилось. Пусть не без ошибок, но движемся вперед. И после нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходим к восстановлению и развитию", - отметил Порошенко.

Он добавил, что в новом году "правительство ускорит темпы роста", ибо "требуется повышение уровня жизни ощутимое для большинства украинцев".

По словам Порошенко, он, как президент, в следующем году обеспечит "политические условия необходимые для экономического подъема".