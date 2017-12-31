Вітання президента: Порошенко пообіцяв у 2018 році економічне піднесення

Президент Петро Порошенко пообіцяв забезпечити у новому році політичну стабільність та підвищити рівень життя, відчутний для кожного українця.

Про це він сказав у своєму новорічному привітанні.

Перед президентом українців привітав із Новим роком заступник голови Меджлісу, звільнений із російської в'язниці Ахтем Чийгоз, який звернувся до кримських татар зі словами підтримки, запевняючи, що скоро Крим повернеться до своєї Батьківщини - України, а також воїн-спортсмен Павло Будаєвський, який виграв 4 золоті медалі на Іграх Нескорених та народна артистка України Ада Роговцева.

Петро Порошенко першими у своїй промові згадав українців, які днями повернулися з полону ОРДЛО.

"Дорогі українці! Перш за все, давайте разом порадіємо за наших співвітчизників, які днями повернулися з полону до рідних і близьких. Слава Богу, напередодні свят їх вдалося таки вирвати з ворожих катівень", - сказав президент.

Він також привітав українських воїнів, і пообіцяв надалі зміцнювати "нову армію - нашу гордість і нашу славу".

Крім того Порошенко звернувся до жителів Криму та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"І крізь штучні лінії розмежування мої щирі побажання нехай почують Крим і Севастополь, Донецьк та Луганськ. Брати і сестри, ваш дім - Україна! А грабіжника, який сплюндрував нашу оселю, настане час, проженемо і покараємо", - сказав президент.

Він передав слова вітання для міжнародних партнерів - США, Канади та Євросоюзу, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії та згадав минулорічні досягнення - і рішення стокгольмського арбітражу, на користь "Нафтогазу" щодо газових контрактів з "Газпромом" за 2009 рік, та безвізовий режим з країнами Євросоюзу.

"Ще минулорічної святкової ночі ми лише загадували бажання про безвіз, і от воно здійснилося. Нехай не без помилок, але рухаємося вперед. І після кількох років кризи, яку спричинила війна, переходимо до відновлення та розвитку", - зазначив Порошенко .

Він додав, що у новому році "уряд має прискорити темпи зростання", бо "потрібно підвищення рівня життя, відчутне для більшості українців".

За словами Порошенка, він, як президент, у наступному році забезпечить "політичні умови необхідні для економічного піднесення".