Порошенко заступился за Newsone

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Понедельник, 4 декабря 2017, 12:32

Президент Петр Порошенко встал на защиту телеканала Newsone, который заблокировали активисты.

Его позицию по этому поводу публикует в Facebook пресс-служба президента.

"Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка - недопустимы. Так же недопустимы попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах, как оценка Революции достоинства", - цитируются в посте его слова.

Президент считает, что иногда такие действия являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства", - отметил он.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала".

Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Также блокировщики требуют от "NewsOne" изменить риторику с пророссийской на проукраинскую.

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Украинская правда
Темы: Порошенко СМИ медиа чрезвычайное происшествие
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