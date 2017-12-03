NewsOne просит Порошенко и Авакова вмешаться в ситуацию касаемо блокирования

Журналисты телеканала NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию с блокировкой вещателя.

Об этом в эфире телеканала заявила телеведущая Диана Панченко.

"Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается. Мы обращаемся к президенту Украины и министру внутренних дел и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова", - подчеркнула журналистка.

"И еще мы хотим открыто заявить псевдоактивистам, а главное их кураторам: мы вас не боимся, мы не остановим эфир. Мы не перестанем транслировать все важные события в нашей стране, как бы на нас не давили", - также отметила Панченко.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала". Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.