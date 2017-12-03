Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

NewsOne просит Порошенко и Авакова вмешаться в ситуацию касаемо блокирования

Воскресенье, 3 декабря 2017, 22:51
NewsOne просит Порошенко и Авакова вмешаться в ситуацию касаемо блокирования

Журналисты телеканала NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию с блокировкой вещателя.

Об этом в эфире телеканала заявила телеведущая Диана Панченко.

"Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается. Мы обращаемся к президенту Украины и министру внутренних дел и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова", - подчеркнула журналистка.

"И еще мы хотим открыто заявить псевдоактивистам, а главное их кураторам: мы вас не боимся, мы не остановим эфир. Мы не перестанем транслировать все важные события в нашей стране, как бы на нас не давили", - также отметила Панченко.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала". Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИКиевПорошенкоАваков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
Все новости...
Реклама: