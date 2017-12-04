В штабе уточнили, где понесли потери силы АТО: 1 погибший, 4 раненых

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Понедельник, 4 декабря 2017, 12:57

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный Вооруженных сил Украины погиб, еще 4 получили ранения и травмы.

Об этом сообщил на брифинге 4 декабря спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его словам, обстановка в зоне АТО прошедшие сутки приобрела характер определенного обострения.

"К сожалению во время обстрела позиций ВСУ вблизи Широкино результате взрыва минометного боеприпаса 120 калибра погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения", – сказал Мотузяник.

"В районе Троицкого в результате обстрела из танкового гранатомета и огня из стрелкового оружия ранены еще двое наших военных. Еще один боец ​​получил боевое травмирование во время вражеского обстрела из автоматического гранатомета нашего опорного пункта вблизи Водяного", – отметил полковник.

По словам спикера АТО, все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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