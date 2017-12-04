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Сутки в АТО: 38 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб

Понедельник, 4 декабря 2017, 05:20
Сутки в АТО: 38 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ погиб

За прошедшие сутки, 3 декабря, боевики 38 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 4 - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска все чаще совершают обстрелы позиций сил АТО из вооружения, которое должно быть отведено от линии соприкосновения, в том числе с применением танков", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении, с наступлением темного времени суток, враг активизировался у Троицкого и Луганского. Вблизи этих прифронтовых населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики неоднократно обстреливали наши позиции неподалеку Новоалександровки, Желтого, Золотого и Крымского.

На Донецком направлении вечером эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригород Авдеевки - оккупанты неоднократно открывали огонь из всего имеющегося пехотного вооружения. Ближе к полуночи более часа противник вел огонь из танка.

С минометов калибра 82 мм противник обстреливал защитников Верхнеторецкого и Лебединского, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Талаковки и Марьинки.

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Темы: ДонбассАТО
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