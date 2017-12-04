В октябре более 20 судов незаконно зашли в аннексированный Крым

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Понедельник, 4 декабря 2017, 17:42

В ноябре зафиксированы заходы 25 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Указывается, что в целом этими судами осуществлено 92 заходы в порты Керчи, Севастополя и Феодосии.

"Из них 21 судно под флагом Российской Федерации и 3 - под флагом Республики Того, Сьєрра-Леоне и Палау", - говорится в сообщении.

Как известно в октябре в Крыму было зафиксировано 22 судов-нарушителей.

В министерстве отмечают, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабмина.

Украинская правда

Темы: Крым санкции Росcия аннексия
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