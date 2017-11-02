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В порти окупованого Криму у жовтні незаконно зайшли 22 судна

Четвер, 2 листопада 2017, 16:38

З 1 жовтня до 1 листопада у порти окупованого Криму зайшло 22 вантажних суден-порушників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з тимчасово окупованих території.

"Загалом цими суднами здійснено 64 заходи до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. З них 18 суден під прапором Російської Федерації та 3 – під прапором Республіки Того", - сказано у повідомленні.

В МінТОТ зазначили, що заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим та Севастополя розглядатиметься як порушення норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, у тому числі кримінальну.

Раніше повідомлялося, що протягом вересня до портів окупованого Криму зайшло 30 вантажних суден-порушників.

Українська правда
Теми: Кримпорти
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