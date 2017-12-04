ГПУ возбудила производство в отношении Центра Бендукидзе

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Понедельник, 4 декабря 2017, 20:17

Генпрокуратура возбудила производство в отношении Центра Бендукидзе, который возглавляет Владимир Федорин и соучредителем которого является лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили.

Об этом сообщил Михеил Саакашвили.

"Прямая" ответка "ОПГ с Банковой на вчерашний Марш. Генпрокуратура возбудила производство в отношении Центра Бендукидзе, который возглавляет Владимир Федорин, и соучредителем которого являюсь я, по шпионской статье "Причастность к передаче информации представителям иностранных государств", с прямым заданием от прокурора собрать на нас "компрометирующие материалы", - написал он.

Он добавил, что утром 4 декабря задержали двух работников офиса.

"С утра задержали двух работников офиса: Назара и Севера. Северион Дангадзе, один из координаторов Киевской области, помещен в СИЗО (хотя у него и грузинская фамилия, он на 100% украинец). Сейчас идет обыск квартиры руководителя нашей Бориспольской организации Движения Новых сил Ярослава Сарафенюка", - отметил Саакашвили.

Владимир Федорин в комментарии УП подтвердил информацию о том, что ГПУ возбудила производство в отношении Центра Бендукидзе.

"Прокурор АТО" Константин Кулик поручил СБУ искать "любую компрометирующую информацию" на меня и Центр Бендукидзе. Это было бы смешно, если бы так не воняло кагебешнными экскрементами", - написал он на своей странице в Facebook.

Как известно, 4 декабря правоохранители арестовали одного из лидеров "Движения новых сил" Саакашвили, руководителя Киевского областного отделения "ДНС" Севериона Дангадзе.

Темы: Генпрокуратура Саакашвили
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