Саакашвили вытащили из машины
По состоянию на 13:39 Михеила Саакашвили его сторонники вытащили из машины правоохранителей.
Об этом сообщают журналисты с места событий.
Активисты разбили окна и вытащили его из задней двери.
Люди кричат "Миша". Он стоит на лестнице костела.
Он выступает с громкоговорителем перед толпой.
Вокруг собрались около тысячи человек.
По состоянию на 13:50 сторонники Саакашвили взяли его в круг и ведут к парламенту. Идут по улице Институтской.
Далее участники пошли к ВР по улице Грушевского.
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