Саакашвили вытащили из машины

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Вторник, 5 декабря 2017, 13:38

По состоянию на 13:39 Михеила Саакашвили его сторонники вытащили из машины правоохранителей.

Об этом сообщают журналисты с места событий.

Активисты разбили окна и вытащили его из задней двери.

Люди кричат "Миша". Он стоит на лестнице костела.

Он выступает с громкоговорителем перед толпой.

Вокруг собрались около тысячи человек.

По состоянию на 13:50 сторонники Саакашвили взяли его в круг и ведут к парламенту. Идут по улице Институтской.

 
 

Далее участники пошли к ВР по улице Грушевского.

Оксана Коваленко, УП
Темы: Саакашвили
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