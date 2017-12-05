Саакашвілі витягнули з машини

Станом на 13:39 Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців.

Про це повідомляють журналісти з місця подій.

Активісти розбили вікна і витягнули його з задніх дверей.

Люди кричать "Міша". Він стоїть на сходах костелу.

Він виступає з гучномовцем перед натовпом.

Навколо зібралися близько тисячі людей.

Станом на 13:50 прихильники Саакашвілі взяли його в коло і ведуть до парламенту. Йдуть вулицею Інститутською.

Далі учасники пішли на ВР вулицею Грушевського.