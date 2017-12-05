После квартирной махинации отца у дочери главы НГУ появилось новое жилье – СМИ

Руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене составила более 100 млн гривен.

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші с Денисом Бігусом".

Сообщается, что в 2000-х годах Нацгвардия (тогда - Внутренние войска) передала почти гектар земли на территории военной части 2260 по ул. Евгения Коновальца, 34 под строительство жилого дома. По условиям договора нацгвардейцы должны были получить 20% готовых квартир и часть паркомест. В соглашении с застройщиком от 2015 года речь идет о 50 квартирах площадью более 4 тыс. кв. м и 30 паркомест.

Но осенью 2016 года, когда застройщик "Укрбуд Девелопмент" уже заканчивал строительство, Аллеров подписал дополнительное соглашение. По нему нацгвардейцы отказались от квартир и машиномест на Печерске, а взамен получили 65 квартир в ЖК "Оберег" в промышленной зоне, в нескольких километрах от последней станции метро "Красный хутор".

Юрий Аллеро фото с сайта нацгвардии

Программа выяснила, что квадратный метр в ЖК "Аристократ" сейчас стоит минимум 43,5 тыс. грн, то есть 200 млн грн с все квартиры и паркоместа для гвардейцев.

При этом в "Обереге" жилье стоило 16,5 тыс. грн за квадратный метр на момент подписания дополнительного соглашения о замене. Общая стоимость 65 квартир, полученных Нацгвардией на околице Киева, составляет менее 100 млн грн.

Отмечается, что по документам этот обмен числился выгодным для Национальной гвардии. Квартиры в "Обереге" оказались даже дороже.

Ответственный за расквартирование военнослужащих НГУ Александр Ярош объяснил обмен тем, что хотели получить квартиры в готовом доме, в ЖК "Аристократ" помещение слишком большой площади, а еще Нацгвардия не имеет права предоставлять военнослужащим паркоместа.

По данным журналистского расследования, через несколько месяцев после квартирного обмена, дочь Аллерова Екатерина Пустынникова сделала две недешевые покупки. Так, она стала владелицей внедорожника Grand Cherokee 2015 выпуска. На вторичном рынке такой стоит в среднем 1,5 миллиона гривен.

Также Пустынникова оформила на себя квартиру в новострое, примерно такой же стоимости. Эта недвижимость - в ЖК "Никитская Слобода", девелопером которой является тот самый "Укрбуд Девелопмент".

Аллеров объяснил, что его дочь заработала деньги в фармацевтической компании, где получала 2 тыс. долларов зарплаты ежемесячно. Но информация о ее причастности к этому бизнесу отсутствует. Известно лишь, что Пустынникова в конце 2016 года зарегистрировалась как предприниматель, она занимается якобы правом и офисной деятельностью во Львове.

Сейчас "Укрбуд Девелопмент" является крупнейшим партнером МВД в строительстве, против которого полиция возбудила несколько уголовных дел.