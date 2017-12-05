Після квартирної оборудки батька у дочки глави НГУ з'явилося нове житло – ЗМІ

Керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні склала понад 100 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що у 2000-х роках Нацгвардія (тоді – Внутрішні війська) передала майже гектар землі на території військової частини 2260 по вул. Євгена Коновальця, 34 під будівництво житлового будинку. За умовами договору нацгвардійці мали отримали 20% готових квартир та частину паркомісць. В угоді із забудовником від 2015 року йдеться про 50 квартир площею понад 4 тис. кв м та 30 паркомісць.

Але восени 2016 року, коли забудовник "Укрбуд Девелопмент" вже закінчував будівництво, Аллеров підписав додаткову угоду. За нею нацгвардійці відмовилися від квартир і машиномісць на Печерську, натомість отримують 65 квартир у ЖК "Оберіг" в промисловій зоні, за кілька кілометрів від останньої станції метро "Червоний хутір".

Юрій Аллеров Фото з сайту нацгвардії

Програма з'ясувала, що квадратний метр у ЖК "Аристократ" нині коштує мінімум 43,5 тис. грн, тобто 200 млн грн з всі квартири і паркомісця для гвардійців.

При цьому в "Оберегу" житло коштувало 16,5 тис. грн за квадратний метр на момент підписання додаткової угоди про заміну. Загальна вартість 65 квартир, отриманих гвардією за околицею Києва, становить менше 100 млн грн.

Зазначається, що за документами цей обмін значився вигідним для Національної гвардії. Квартири в "Оберегу" виявилися навіть дорожчими.

Відповідальний за розквартирування військовослужбовців НГУ полковник Олександр Ярош пояснив обмін тим, що хотіли отримати квартири в готовому будинку, в ЖК "Аристократ" помешкання занадто великої площі, а ще Нацгвардія не має права надавати військовослужбовцям паркомісця.

За даними журналістського розслідування, через кілька місяців після квартирного обміну, донька Аллерова Катерина Пустиннікова зробила дві недешеві купівлі. Так, вона стала власницею позашляховика Grand Cherokee 2015 року випуску. На вторинному ринку коштує такий в середньому 1,5 мільйони гривень.

Також Пустиннікова оформила на себе квартиру у новобудові, приблизно такої ж вартості. Ця нерухомість – у ЖК "Микитська Слобода", девелопером якої є той самий "Укрбуд Девелопмент".

Аллеров пояснив, що його дочка заробила гроші в фармацевтичній компанії, де отримувала 2 тис. доларів зарплатні щомісяця. Але інформація про її причетність до цього бізнесу відсутня. Відомо, що Пустиннікова наприкінці минулого року зареєструвалася як підприємець, вона займається нібито правом та офісною діяльністю у Львові.

Зараз "Укрбуд Девелопмент" є найбільшим партнером МВС у будівництві, проти якого поліцією порушено декілька кримінальних справ.