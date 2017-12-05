Отчеты главных правоохранителей в Раде могут отложить

4686 просмотров
Вторник, 5 декабря 2017, 15:13

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что парламент может перенести на среду отчеты глав СБУ, САП и НАБУ.

Об этом он заявил, закрывая утреннее заседание парламента, передает "Интерфакс-Украина".

"В 16.00 мы начнем с доклада генерального прокурора, будут все иметь возможность задать вопросы... Если мы не успеем, то мы на среду перенесем отчеты", - сказал Парубий.

Спикер пояснил, что заслушивать доклад генпрокурора будут по схеме "полной процедуры" рассмотрения: 20 минут отводится на доклад, 25 минут на вопросы от фракций и 15 минут на вопросы от народных депутатов.

Как известно, народные депутаты на заседании во вторник проголосовали за то, чтобы вечером на пленарном заседании выступили главы ГПУ, СБУ, САП и НАБУ. Они должны объяснить парламенту ситуацию с конфликтом между ГПУ и НАБУ, а также задержание Михеила Саакашвили.

Согласно решению, руководителей правоохранительных органов ждут в 16:00 вторника. Первым выступит глава ГПУ.

По информации УП, председатель НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий сейчас находятся на форуме по возврату активов, который продлится до 6 декабря.

Председатель СБУ Василий Грицак тоже может не быть в Киеве во вторник.

Темы: НАБУ Антикоррупционная прокуратура СБУ Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сытник: ФБР США скоро ответит Луценко относительно законности НАБУ 5 декабря 2017, 15:56
Луценко: Войны между НАБУ и ГПУ нет 5 декабря 2017, 13:41
Рада вызвала глав ГПУ, СБУ, САП и НАБУ для дачи объяснений 5 декабря 2017, 12:21
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Гаагский трибунал рассматривает роль РФ в Донбассе
Открыто дело относительно тех, кто мешал задерживать Саакашвили
Саакашвили про обвинения ГПУ: Это фейк, они лживые твари
Аваков: Ситуацию с Саакашвили может разрешить только суд
Все новости
социум

Как стать благотворителем, или 5 способов быть полезным

афиша

10 событий недели, которые стоит посетить в Киеве

гастро-тур

Ресторанная премия "Соль" назвала лучшие заведения Украины