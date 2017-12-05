Рада вызвала глав ГПУ, СБУ, САП и НАБУ для дачи объяснений

Народные депутаты на заседании во вторник проголосовали за то, чтобы на пленарном заседании выступили руководители 4 правоохранительных органов.

Эту инициативу поддержали 217 депутатов при 150 минимально необходимых.

Теперь генеральный прокурор Юрий Луценко, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак должны объяснить парламенту ситуацию с конфликтом между ГПУ и НАБУ, а также задержание Михеила Саакашвили.

Согласно решению, руководителей правоохранительных органов ждут в 16:00 вторника. Первым выступит глава ГПУ.

Как известно, 4 декабря к председателю Верховной Рады Андрею Парубию поступило обращение от фракций "БПП" и "Народного фронта" с инициативой вызвать в парламент представителей САП, НАБУ, ГПУ и СБУ.

По информации УП, председатель НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий сейчас находятся на форуме по возврату активов, который продлится до 6 декабря.

Председатель СБУ Василий Грицак тоже может не быть в Киеве во вторник.

Как сообщалось, Луценко выступит в Раде с обличительными материалами относительно Саакашвили.