"Paradise Papers": в документах фигурируют 68 украинцев

1082 просмотра
Среда, 6 декабря 2017, 01:49

68 украинцев (55 мужчин и 13 женщин) фигурируют в международном расследовании по оффшорах "Paradise Papers".

Об этом сообщает DW со ссылкой на аналитическую систему YouControl.

По данным YouControl, с 57 оффшоров, владельцами которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на Каймановых островах, 3 - на Сейшельских островах, 1 - в Великобритании и 1 - на острове Джерси.

Сообщается, что две трети украинцев-основателей оффшоров "Paradise Papers" являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в финансово-инвестиционном, аграрном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.

Аналитики YouControl пишут, что оффшорами пользуются как группы компаний, занятых в тяжелой промышленности и масштабном производстве, так и небольшие "стартапы", которые разрабатывают компьютерные программы.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.

Темы: оффшоры Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Комиссар ЕС предложил ввести санкции против налоговых оазисов 15 ноября 2017, 01:04
"Femen"-ка подожгла трамвайчик у винницкого магазина "Roshen" 14 ноября 2017, 10:58
В офшорах спрятано 10-13% мирового ВВП - исследование 14 ноября 2017, 04:18
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Paradise Papers": в документах фигурируют 68 украинцев
ООН приостанавливает продовольственную помощь жителям Донбасса
Евросоюз официально обвинил Генпрокуратуру в подрыве работы НАБУ
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
Фото, видео

Сказка в лесу. Голландские художники создали "цифровых фей"

афиша

Музыка декабря: лучшие концерты месяца

налоги

Посылка для Джека Воробья: шутка или попытка обмануть таможню?