"Paradise Papers": в документах фигурируют 68 украинцев

68 украинцев (55 мужчин и 13 женщин) фигурируют в международном расследовании по оффшорах "Paradise Papers".

Об этом сообщает DW со ссылкой на аналитическую систему YouControl.

По данным YouControl, с 57 оффшоров, владельцами которых являются украинцы, 27 зарегистрированы на Британских Виргинских островах, 11 - на Бермудских островах, 7 - на Мальте, 4 - на острове Мэн, 3 - на Каймановых островах, 3 - на Сейшельских островах, 1 - в Великобритании и 1 - на острове Джерси.

Сообщается, что две трети украинцев-основателей оффшоров "Paradise Papers" являются руководителями или владельцами украинских компаний, работающих в финансово-инвестиционном, аграрном, фармакологическом, транспортном, энергетическом и ИТ-секторе.

Аналитики YouControl пишут, что оффшорами пользуются как группы компаний, занятых в тяжелой промышленности и масштабном производстве, так и небольшие "стартапы", которые разрабатывают компьютерные программы.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.