На Луганщине приостановит работу один из КПВВ

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно остановит пропуск граждан 9 и 10 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что это связано с ремонтом моста, который находится за КПВВ в направлении неподконтрольной территории.

"Восстановление разрушенного моста существенно повысит уровень безопасного движения гражданского населения, которое направляется через линию разграничения в оба направления. В течение 9 и 10 декабря будут проведены обновления элементов мостового перехода, который сейчас разрушен ", - сообщили в погранслужбе.

Также там добавляют, что контрольный пункт должен восстановить свою работу 11 декабря.

Ранее сообщалось, что вопрос о проведении работ по восстановлению деревянных настилов на разрушенных участках мостового перехода, находится в КПВВ "Станица Луганская", было возбуждено на очередном заседании Трехсторонней группы в Минске, 5 декабря.