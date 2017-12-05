Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ТКГ может появиться еще одна специальная подгруппа

Вторник, 5 декабря 2017, 17:31

В Минске может быть создана специальная подгруппа, которая будет стимулировать процесс возвращения Украине контроля над украинско-российской границей.

Об этом сообщила сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила, что в политической подгруппе украинские представители ставят вопрос возвращения контроля за неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы.

По ее словам, речь идет о создании специальной "подгруппы по границе".

Также пресс-секретарь Кучмы отметила, что стороны договорились о ремонте пешеходного моста в Станице Луганской.

Работы запланированы на 9-10 декабря с привлечением СММ ОБСЕ. Работу КПВВ на этот период будет временно приостановлено. Это обновление моста является крайне необходимым: ежесуточно его пересекают до 10 тысяч человек ", - написала она.

Олифер добавила, что в этот период особенно актуально и важно открытие КПВВ "Золотое".

Кроме того, она сообщила, что 2 декабря на окраине н.п. Верхнеторецкое, вблизи бывшего наблюдательного поста боевиков, была обнаружена мина МОН-50 и граната Ф-1, установленную на растяжку.

По ее словам, в Украине такие мины никогда не изготавливались. Эта мина была ввезена с территории РФ, где была изготовлена ​​2002 года, о чем свидетельствует соответствующее маркировки.

Ранее сообщалось, что Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе обсудила вопросы безопасности, в частности обстрелы населенных пунктов с запрещенной минского соглашениями оружия и настояла на предоставлении СММ ОБСЕ полного доступа ко всей территории ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
Все новости...
Реклама: