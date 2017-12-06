Под Радой задержали "псевдожурналиста", доставшего нож - МВД

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Среда, 6 декабря 2017, 16:22
FB Игорь Рудич

Во время митинга под Верховной Радой полиция задержала мужчину, который достал в толпе нож.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

По его словам, задержанный мужчина - Игорь Рудич – является "псевдожурналистом". Во время задержания он успел выбросить нож и начал выкрикивать, что он журналист. Шевченко также обнародовал видео задержания.

"Уважаемые журналисты, освещая бурные события на улицах никогда не делайте так как этот преступник и псевдожурналисты: взял с собой нож, достал его, хотел применить, а когда подчиненные Юрий Зозуля законно, но жестко начали задерживать - сбросил и начал кричать "У меня нет ножа, я журналист!", - написал он.



Шевченко добавил, что журналистам следует "максимально обозначать себя во время работы на улицах в таких ситуациях (яркие жилеты, пресс-карты на видном месте и т.д.) и заботиться о собственной безопасности тоже".

"Правоохранители четко ориентированы на то, чтобы не наносить вред журналистам, но во время динамичного развития событий, при передвижении подразделений, в потасовке противостояния - может случиться всякое. Берегите и себя, и коллег", - написал он.

На своей странице в Facebook Рудич написал: "Я пытался показать полицейским свое это удостоверение, но так стяжку на руку надели, что слезы текли. Конечно, я не мог вытянуть это удостоверение. Рядом стояла избитая дама с забитой спиной еще с того Майдана! Нас пытали стяжкой пару часов".



Украинская правда

Украинская правда
Темы: Верховная Рада митинги Саакашвили
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