САП обвиняет суд в саботаже "газового дела" Онищенко

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Четверг, 7 декабря 2017, 09:22

Специализированная антикоррупционная прокуратура отзовет свое ходатайство о проведении заочного расследования в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко и повторно подаст его на рассмотрение суда, поскольку "судебная система саботирует "газовое дело"".

Об этом говорится в заявлении САП, обнародованном 7 декабря.

"Учитывая неспособность суда действовать определенным законом образом, прокурорами САП принято решение об отзыве вышеуказанного ходатайства, с целью его повторного представления в суд", - говорится в сообщении.

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Темы: Онищенко Антикоррупционная прокуратура суд
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