САП обвиняет суд в саботаже "газового дела" Онищенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура отзовет свое ходатайство о проведении заочного расследования в отношении депутата-беглеца Александра Онищенко и повторно подаст его на рассмотрение суда, поскольку "судебная система саботирует "газовое дело"".
Об этом говорится в заявлении САП, обнародованном 7 декабря.
"Учитывая неспособность суда действовать определенным законом образом, прокурорами САП принято решение об отзыве вышеуказанного ходатайства, с целью его повторного представления в суд", - говорится в сообщении.
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