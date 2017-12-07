В Москве анонсировали "выборы" на оккупированном Донбассе

В Москве анонсировали "очередные выборы" руководства оккупированных Донбассе.

Об этом сказал на пресс-конференции директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владислава Суркову, передает корреспондент УНИАН в России.

"Будут выборы в "республиках" Донбасса. 2 ноября 2014 года там были выборы глав "республик" и выборы народных собраний – то есть "парламентов республик", – отметил он.

"4 года – срок их полномочий, они истекают. Их деятельность никак не регулируется Минскими соглашениями, поэтому можно ожидать, что эти выборы должны пройти в срок, осенью 2018 года", – сказал Чеснаков.

Как известно, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков так называемой "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Через пару дней после этого Плотницкий выехал в Россию.

24 ноября стало известно, что главарем "ЛНР" стал Леонид Пасечник, ранее возглавлявший т.н. "Министерство государственной безопасности ЛНР".

По его словам, Плотницкий "подал в отставку" по состоянию здоровья из-за последствий контузии – но стал уполномоченным "ЛНР" по выполнению Минских договоренностей.