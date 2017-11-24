Плотницкий сложил полномочия "главы ЛНР"
Главарь ОРЛО Игорь Плотницкий заявил об отставке по состоянию здоровья.
Об этом говорится в заявлении "министра госбезопасности ЛНР" Леонида Пасечника, передает ресурс боевиков "Луганский информационный центр".
"Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. Согласно его решению я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до будущих выборов", - говорится в сообщении.
Плотницкого назначили уполномоченным от ОРЛО по выполнению Минских соглашений, так как он является одним из подписантов этих соглашений.
В заявлении Пасечник "заявил о своей приверженности Минским соглашениями".
"Республика последовательно будет выполнять взятые в соответствии с этими соглашениями, на себя обязательства", - написал он.
Отмечается, что "совет министров", "народный совет ЛНР" и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме.
Как известно, накануне отстраненный от должности "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет отказался повиноваться покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели "ЛНР", включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб.
Вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.
Москва пока официально не комментирует происходящее в Луганске.
Хотя российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Корнетом Кремль выбрал сторону последнего.
Ранее сообщалось, что 23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в целях безопасности ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября, но фиксировала наличие вооруженных людей на улицах оккупированного города.
СММ также отметила, что с полудня 21 и к вечеру 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.