В "серой зоне" в Луганской области подорвался гражданский

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Четверг, 7 декабря 2017, 12:53

На Луганщине на неизвестном устройстве подорвался местный житель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Вчера, в так называемой "серой зоне", что вдоль линии разграничения в с. Екатериновка Попаснянского района, на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель. Мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в больницу", - написала она.

"По предварительной информации пенсионер ухаживал за соседним домом, подойдя к которому, мужчина и подорвался на растяжке", - добавила Погукай.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье "Террористический акт".

Как известно, за прошедшие сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В результате обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

Темы: Луганская область взрыв АТО
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