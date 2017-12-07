Штаб АТО отчитывается о восстановленных электричестве и дорогие в освобожденном поселке

В поселке Травневое Донецкой области, которое Вооруженные силы освободили от оккупантов, восстановили электроснабжение и транспортное сообщение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Отмечается, что в Травневом был установлен генератор мощностью 100 кВт, к которому уже подключены две улицы.

В ближайшее время специалисты ГСЧС обещают подключить другие улицы, если боевики не устроят вооруженные провокации.

Также была отремонтирована дорога к населенному пункту и запущен автобус Травневое-Бахмут.

В пресс-службе добавляют, что сейчас подразделение ГСЧС, которое дислоцируется в н.п. Новолуганское, завершает работу по восстановлению кровли крыш обстрелянных сепаратистами домов.

Там добавляют, что 6 декабря Травневое впервые посетили представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которые раздали местным жителям одеяла и продуктовые наборы.

Как известно, в 2015-2017 годах через Травневое проходила линия разграничения сил на Донбассе. Западная окраина населенного пункта оставалась под контролем войск Украины, а восточная, большая часть - под контролем боевиков так называемого "ДНР". Эта территория была объявлена ​​"буферной зоной".

В ноябре 2017 года ВСУ полностью вернули село Травневое под свой контроль, а также населенный пункт Гладосово Горловского района Донецкой области.

Однако боевики продолжают срывать визиты наблюдателей СММ ОБСЕ, которые планируют провести мониторинг гуманитарной ситуации в Майском и Гладосово.