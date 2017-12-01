ОБСЕ не может попасть в Травневое из-за боевиков – ВСУ

Боевики продолжают срывать визиты наблюдателей СММ ОБСЕ, которые планируют провести мониторинг гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово.

Об этом рассказал "Украинской правде" пресс-секретарь штаба АТО Василий Лабай.

В частности, по его словам. в районе населенного пункта Гольмовский отмечены работы по инженерному оснащению передовых позиций оккупантов.

"Противник организовал боевое патрулирование. Личный состав российских подразделений проинструктирован о необходимости препятствования представителям СММ ОБСЕ в связи со слабым исполнением мер маскировки запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники на позициях оккупационных войск в данном районе", - отметил Лабай.

Кроме того, говорит представитель, отмечается прибытие медицинского персонала боевиков. Также, по данным украинской разведки, противник спланировал переброску дополнительной боевой техники на передовые позиции.

"Эти провокации со стороны российских наемников направлены в первую очередь на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины в глазах мирового сообщества, с целью обвинить силы АТО в якобы сложной гуманитарной ситуации в Травневом и Гладосово - населенных пунктах, которые находятся под контролем украинского правительства", - сказал Лабай.

Он добавил, что в Травневом "силами гражданско-военного сотрудничества" организован временный гуманитарный центр для улучшения доставки питьевой воды, восстановления электропитания и решения ряда других жизненно необходимых вопросов для местного населения.

Как сообщалось, в четверг миссия ОБСЕ на Донбассе заявляла, что ее патруль 29 и 30 ноября пытался проехать в село Травневое Донецкой области, но из-за того, что ВСУ не разминировали дорогу, не смог попасть в населенный пункт.

Оксана Коваленко, УП