Порошенко в Вильнюсе похвастался, какой он исключительный

Президент Петр Порошенко заявляет, что его команда выполняет все взятые на себя перед международными партнерами обязательства.



О последних достижениях он говорил на украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе.



"Я инициировал – исходя, кстати, из опыта балтийских стран – замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал. И это должно работать уже с 1 января 2019 года, если парламент эти мои инициативы поддержит", – сказал Порошенко.



"Это означает, что каждая копейка, гривна, евро, которые вы инвестируете, – свободна от налогов. Мы решительно работаем над тем, каким образом заместить потери государственного бюджета, но считаем, что это – яркий символ приоритизации задач украинской власти", – добавил он.



По словам президента, сегодня это не только оборона и борьба с коррупцией, но и инвестиционный климат и экономический рост.



"Еще один фактор стабильности – своевременное принятие государственного бюджета. Когда я был в Вильнюсе, сегодня ночью парламент – в том числе и после моего "содействия" – за много лет это впервые, когда 7 декабря парламент принимает бюджет. Обычно, депутаты принимали его "под елку", за несколько минут до Нового года", – заявил Порошенко.



"Сегодня от этого решили отказаться – и бюджет принимают своевременно, как еще один символ стабильности экономической ситуации", – добавил он.



Глава государства напомнил: "Во время саммита Восточного партнерства мы договорились с руководством Еврокомиссии и Евросоюза о продлении программы макрофинансовой помощи как мотивации и стимула Евросоюзом реформ, проводимых в Украине".



"Я первый президент, который сегодня демонстрирует надежность сотрудничества с Международным валютным фондом. Ни разу Украина не принимала и не выполняла условия пяти меморандумов. Это означает, что слово, которое мы даем, обязательно воплощается в жизнь", – заявил Порошенко.



По его словам, "резко возросли" золотовалютные резервы Украины, банковская система стабилизирована – и она будет прибыльной уже во второй половине текущего и в следующем году, уже нулевой уровень безработицы, продолжается детенизация зарплат и тому подобное.



Он отметил, что ранее "от 15% до 30% от каждой гривны НДС надо было отдать как коррупцию", но с 1 декабря этого года введена автоматическая компенсация НДС.



"Есть определенные трудности сейчас с работой системы, поскольку ряд накладных система "выбрасывает", но правительству и парламентскому комитету дана четкая задача отработать в течение двух-трех недель технологию, чтобы наладить работу компьютерной системы", – отметил президент



"15 декабря с моим участием начинает работу новый Верховный Суд Украины", – сказал также Порошенко.



Он заверил, что и другие реформы носят необратимый характер.



Порошенко заверил, что сейчас – наилучшее время для прихода малого и среднего бизнеса Литвы в Украину, для инвестиций.