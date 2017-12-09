Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора об РСМД

Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, передает Интерфакс-Украина.

"Администрация США применяет новые санкции в отношении России, которые, как она надеется, заставят ее соблюдать договор о ядерных вооружениях времен холодной войны, который она нарушила, развернув запрещенную крылатую ракету", - приводит издание слова американского чиновника.

Как сообщается, министерство торговли США "накажет российские компании, которые предоставили технологии, чтобы помочь разработать новое оружие, которое было запрещено договором".

По словам представителя администрации, целью введения санкций является "изменить экономические расчеты" российского правительства и сообщить России, что администрация Трампа серьезно отнесется к нарушениям договора.

Решение о введении санкций в отношении РФ было принято после продолжительного анализа, проведенного Советом национальной безопасности, сообщил представитель администрации.

Кроме того, как заявил чиновник, в дополнение к новым санкциям министерство обороны начнет исследования и разработки по новой ядерной крылатой ракете, как это предусмотрено в недавно утвержденном оборонном бюджете страны.

Он пояснил, что исследование будет включать в себя оценку вариантов проектирования новой наземной ядерной крылатой ракеты, которая разрешена в соответствии с договором.