КПВВ "Золотое" временно прекратил работу

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Суббота, 9 декабря 2017, 10:46

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Это связано с ремонтом мостового перехода, расположенного за КПВВ в направлении неподконтрольной территории, который продлится 9 и 10 декабря", - отметили в ГПСУ.

Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.

Ранее в Луганской облВГА сообщили, что 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме: принято решение об открытии КПВВ "Золотое" с украинской стороны для обеспечения права граждан на свободное передвижение.

Украинская правда

Темы: Донбасс Луганская область
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