КПВВ "Золотое" временно прекратил работу
Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно прекратил пропуск граждан.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Это связано с ремонтом мостового перехода, расположенного за КПВВ в направлении неподконтрольной территории, который продлится 9 и 10 декабря", - отметили в ГПСУ.
Планируется, что контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря.
Ранее в Луганской облВГА сообщили, что 9 и 10 декабря "Золотое" будет работать в тестовом режиме: принято решение об открытии КПВВ "Золотое" с украинской стороны для обеспечения права граждан на свободное передвижение.
Украинская правда
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