Как известно, в марте 2017 президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Головатого - основателя Украинской юридической фундации, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).
Украинца избрали главой подразделения Венецианской комиссии
Вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии избрали Сергея Головатого, члена "Венецианки" от Украины.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
"Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших юристов Украины Сергея Головатого только что избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Это международное признание авторитета нашего специалиста", - написал он.
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