Українця обрали главою підрозділу Венеціанської комісії

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Субота, 9 грудня 2017, 14:36

Віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії обрали Сергія Головатого, члена "Венеціанки" від України.

Про це повідомив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба. 

"Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих правників України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської Комісії. Це міжнародне визнання авторитету нашого фахівця", - написав він.

Як відомо, у березні 2017 року президент України Петро Порошенко призначив Сергія Головатого - засновника Української правничої фундації, члена-кореспондента Національної академії правових наук України - членом Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія). 

Обіймав посаду глави Мін'юсту з 1995 до 1997 р., та у 2005-2006 рр. 

Європейська правда

Теми: ЄС
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