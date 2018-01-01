Полторак подвел итоги 2017 года для армии

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Понедельник, 1 января 2018, 06:55

Министр обороны Степан Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины в прошлом году улучшили свое тактическое положение в зоне АТО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стратегические вещи. Успешно реализовано главные задачи, поставленные в Стратегическом оборонном бюллетене на 2017 год. Украина имеет контрактную армию, которая ежегодно получает лучшее финансирование, материально-техническое обеспечение и высокие социальные стандарты", - подчеркнул министр обороны.

"Мы научились рационально использовать ресурсы, которые предоставляет государство. Оборонная реформа свидетельствует не только о здоровых амбициях, но и о способности отвечать на вызовы и выполнять планы длительного действия", - добавил он.

Как известно, ранее Полторак анонсировал строительство завода по производству боеприпасов.

Украинская правда 

Темы: Полторак армия Вооруженные силы Минобороны
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