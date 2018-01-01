Полторак підвів підсумки 2017 року для армії

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Понеділок, 1 січня 2018, 06:55

Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що Збройні сили України в минулому році поліпшили своє тактичне становище в зоні АТО.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Наше військо значно поліпшило своє тактичне становище. Ми навчилися генерувати та виконувати стратегічні речі. Успішно реалізовано головні завдання, поставлені у Стратегічному оборонному бюлетені на 2017 рік. Україна має контрактну армію, яка щороку отримує краще фінансування, матеріально-технічне забезпечення та вищі соціальні стандарти", - підкреслив міністр оборони.

"Ми навчилися раціонально використовувати ресурси, які надає держава. Оборонна реформа свідчить не тільки про здорові амбіції, а й про спроможність відповідати на виклики та виконувати плани тривалої дії", - додав він.

Як відомо, раніше Полторак анонсував будівництво заводу з виготовлення боєприпасів.

Теми: Полторак армія Збройні сили Міноборони
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