Назарбаев отправится в США на переговоры с Трампом

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Среда, 10 января 2018, 06:53

Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом пишет DW.com.

Встреча состоится 16 января. В заявлении пресс-службы Белого дома указывается, что два президента "обсудят пути для укрепления и углубления стратегичекого партнерства в вопросах региональной безопасности и экономического сотрудничества".

Помимо этого Трамп и Назарбаев будут обсуждать ряд вопросов по международной политике, включая проблему Афганистана, с которыми Казахстан будет сталкиваться во время своего председательства в Совете Безопасности ООН.

В преддверии визита в Вашингтон Нурсултан Назарбаев во вторник, 9 января, встретился с послом США в Казахстане Джорджем  Кролом, с которым обсудил текущее положение взаимоотношений двух стран.

Приглашение посетить США Назарбаев получил в начале сентября во время телефонного разговора с Трампом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Темы: США Казахстан Афганистан ООН
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