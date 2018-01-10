Киев и ОРДЛО обменяются новыми списками для обмена 18 января

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Среда, 10 января 2018, 15:22

18 января украинская сторона и представители боевиков Донбасса планируют обменяться информацией об оставшихся в неволе и списками на обмен.

Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в интервью 112.ua.

Она отметила, что предыдущий список "обсуждался достаточно долго, обсуждение длилось практически полтора года". В результате 27 декабря 73 украинца вернулись домой из плена боевиков, а одна из освобожденных женщин выразила желание остаться в Донецке.

Лутковская склонна называть это не обменом, а "одномоментным согласованным освобождением людей, которые содержались в местах лишения свободы в соответствии с украинским законодательством, и которые незаконно содержались под стражей на территории, которая сегодня неподконтрольна украинскому правительству".

На вопрос, сколько теперь людей значится в списках боевиков, освобождения которых они требуют от украинской стороны, омбудсмен ответила:

"Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки – каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками".

"После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа. Я очень надеюсь, что он будет намного быстрее, потому что очень многие процедуры мы уже проговорили и проработали в рамках первого этапа", – добавил Лутковская.

Она добавила: "Уже нет вопросов, как подтверждать те или иные юридические факты, которые произошли на неподконтрольной территории, а также подконтрольной Украине территории. Я надеюсь, что в этом смысле пойдет быстрее, но пока информации относительно того, кого будут запрашивать, у меня нет".

"А информация, за кого будет бороться Украина, у меня, конечно, есть. Украина изначально разыскивала более 94 человек. К сожалению, были освобождены в рамках последней процедуры 74 человека. Соответственно еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное даже будет больше", – сказала Лутковская.

Она отметила, что эта цифра подтверждена со стороны боевиков: "Да, подтверждена той стороной, и мы будем сражаться за то, чтобы максимально быстро провести следующий этап".

Лутковская дала понять, что экс-сотрудников "Беркута" или фигурантов одесского "дела 2 мая" боевикам не выдадут:  

"Соответствующий пункт минских соглашений касался тех, кто был связан с конфликтом на Донбассе. Поскольку ни события 2 мая, ни события в Киеве во время Майдана не были связаны с конфликтом на Донбассе, соответственно позиция переговорщиков была, что эти люди не могут быть в списках на соответствующую процедуру освобождения".

Темы: пленные заложники Донбасс
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