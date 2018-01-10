Протестующие разблокировали дорогу возле границы с Польшей

Протестующие, выступающие против изменений в таможенных правилах, прекратили блокировать дороги возле пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина.



"Сейчас на "Шегинях" митинг завершен. На "Рава-Русской" обещают разблокировать дорогу в течение получаса-часа. Что касается волынской таможни и ЧП "Ягодин", митингующие тоже перекрыли дорогу и пропускают по 4 машины в час на въезд. Въезда пока ждет около 20 фур, они прошли таможенное оформление, сейчас кто-то обедает, кто заправляется. Около 40 грузовиков из-за перекрытия дороги не могут подъехать к ПП. Пассажирские автобусы и легковые автомобили пропускаются митингующими без проблем", - рассказала она.



По информации пресс-секретаря, на "Шегинях" сейчас стоят 30 автомобилей, на "Рава-Русской" - 90. Каждые 15 минут митингующие открывают дорогу и пропускают определенное количество авто.



Непряхина подчеркнула, что речь идет о блокировании дорог к пунктам пропуска, а не самих КПП.



Она добавила, что митингующие угрожают продолжить акции протеста, если парламент не отреагирует на их требования. Они обещают перекрыть дороги "более масштабно и более длительно".



Как известно, утром 10 января во Львовской и Волынской областях люди перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Шегини" – "Медыка", "Рава-Русская" – "Гребенное" и "Ягодин" – "Дорохуск" на границе с Польшей.



Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже ограничив суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Новые правила вступили в силу 1 января 2018 года.

Теперь безналоговых пересылок товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях может быть максимум три в течение одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до 150 евро, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

9 января Главное управление Государственной фискальной службы во Львовской области предупредило о возможном блокировании активистами с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.