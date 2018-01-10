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На границе с Польшей заблокировали три дороги из-за налоговых изменений

Среда, 10 января 2018, 11:01

Во Львовской и Волынской областях люди перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Шегини" – "Медыка", "Рава-Русская" – "Гребенное" и "Ягодин" – "Дорохуск" на границе с Польшей

Они недовольны внесением изменений в Налоговый кодекс относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину, вступившими в действие с 1 января, сообщает ZN.ua.

По данным патрульной полиции Львовской и Волынской областей несколько десятков участников акции ходят по пешеходным переходам неподалеку от пунктов пропуска.

 
полиция

В частности вблизи села Старовойтово Любомльского района Волынской области в 9:10 около 70 человек путем непрерывного движения пешеходным переходом частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин.

 

"На автодороге неподалеку с международным автомобильным пунктом пропуска "Ягодин" началась акция протеста. Ее цель – выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину", – говорится в сообщении полиции.

 

В ГУ НП Львовской области в свою очередь сообщили, что в результате переговоров с протестующими возле пункта пропуска "Шегини" достигнута договоренность о том, что они будут пропускать каждые 30 минут по 10 автомобилей во избежание конфликта между протестующими и людьми, которые хотят пересечь границу.

 

Как известно,  Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже ограничив суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Новые правила вступили в силу 1 января 2018 года.

В то же время ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях вступят в силу 1 января 2019 года. Теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до 150 евро, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

9 января Главное управление Государственной фискальной службы во Львовской области предупредило о возможном блокировании активистами с 10 января автодорог, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: акцииграницаПольшазаконодательствоналоги
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