В Киеве назвали адреса сбора новогодних елок

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Среда, 10 января 2018, 20:10

В Киеве откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.

Об этом говориться в сообщении "Киевзеленстрой" в Facebook.

Их откроют в 12 января откроют 10 пунктов сбора новогодних елок.

Сообщается, что собранные елки переработают на щепки и используют для мульчирования лунок деревьев и кустарников.

"В прошлом году пункты на базе районных предприятий приняли от населения более 5000 елок на утилизацию. Заметим, что ветви с демонтированной главной елки Украины, расположенной на Софийской площади в Киеве, также будут переданы КО "Киевзеленстрой" для производства топлива или опилок, которые идеально подходят для мульчирования кустов и деревьев", - говорится в сообщении.

Пункты сбора новогодних елок будут работать до 1 февраля по адресам:

-улица Тростянецкая, 58А

-проспект Освободителей, 6

-улица Электротехническая, 26

проспект Степана Бандеры, 26А

-улицы Дмитриевская, 16А

-Железнодорожнее шоссе, 61

-проулок Герцена, 6

-проспект Голосеевский, 87 Г

-улица Новополевая, 95

-улица Бетховена, 8

Украинская правда
Темы: Киев празднования
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