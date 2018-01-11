В Киеве "скорая" попала в ДТП: пострадали 5 человек – СМИ

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи в Киеве пострадали пять человек.

ДТП произошло в ночь на четверг, сообщает интернет-портал dtp.kiev.ua.

"ДТП в Киеве на Глушкова: 5 пострадавших: скорая одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Шевроле, который решил хитро развернуться в дырке отбойника", – идет речь в сообщении.

"Удар пришелся в левый борт. Пострадал весь экипаж скорой. 5 чел. Ребенка пересадили во второй автомобиль", – отмечается также в сообщении.