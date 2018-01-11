ГПУ заявляет о завершении расследования дела Ставицкого

Генеральная прокуратура завершила расследование дела против бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.



Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте ГПУ.



"Генеральной прокуратурой Украины закончено досудебное расследование, в котором Ставицкий Эдуард Анатольевич является подозреваемым по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.358 (использование поддельного документа) (ст. 358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001 года) УК Украины", – говорится в сообщении.



Правоохранители вызывают Ставицкого для ознакомления с материалами дела на 11.30 18 января.



Его защитник Рафальская И.В. получит доступ к материалам с 18 фефраля 2018 года.



Как известно, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск.

СМИ сообщали, что Ставицкий был в Израиле и сменил фамилию на Розенберг.



В мае 2017 года ГПУ отмечала, что официальный Киев обратился к израильской стороне о передаче Украине бывшего министра энергетики и угольной промышленности.