ГПУ заявляет о завершении расследования дела Ставицкого

880 просмотров
Четверг, 11 января 2018, 11:50

Генеральная прокуратура завершила расследование дела против бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины закончено досудебное расследование, в котором Ставицкий Эдуард Анатольевич является подозреваемым по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.358 (использование поддельного документа) (ст. 358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001 года) УК Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители вызывают Ставицкого для ознакомления с материалами дела на 11.30 18 января.

Его защитник Рафальская И.В. получит доступ к материалам с 18 фефраля 2018 года.

Как известно, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Ставицкого в розыск.

СМИ сообщали, что Ставицкий был в Израиле и сменил фамилию на Розенберг.

В мае 2017 года ГПУ отмечала, что официальный Киев обратился к израильской стороне о передаче Украине бывшего министра энергетики и угольной промышленности.

Темы: Ставицкий Генпрокуратура
powered by lun.ua
По теме
Ставицкий: Дом, у которого жгли шины, не мой 16 декабря 2017, 20:08
Под домом Ставицкого в Киеве подожгли шины 16 декабря 2017, 14:36
ГПУ вызвала на допрос 28 декабря экс-министра времен Януковича 12 декабря 2017, 17:57
Все новости
Главные новости
В штабе АТО уточнили, где погибли 3 бойца
ГПУ прокомментировала обнародованный приговор по спецконфискации
Хроника 11 января. "Беркут" снимает маски, а в Крыму массово отбирают имущество
Сутки в АТО: Погибло трое бойцов ВСУ, есть раненые
Все новости

8 полезных книг, которые помогут жить и работать продуктивнее

От создателей: бренд, шьющий одеяла-пуховики

здоровье

Украинская йога. Татьяна Пивень