ГПУ заявляє про завершення розслідування справи Ставицького

Генеральна прокуратура завершила розслідування справи проти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.



Про це свідчить повідомлення, оприлюднене на сайті ГПУ.

"Генеральною прокуратурою України закінчено досудове розслідування, у якому Ставицький Едуард Анатолійович є підозрюваним за ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, ч.1 ст.366 (службове підроблення), та ч.3 ст.358 (використання підробленого документа) (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року) КК України", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці викликають Ставицького для ознайомлення з матеріалами справи на 11.30 18 січня.

Його захисник Рафальська І.В. отримає доступ з 18 лютого 2018 року.

Як відомо, 24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Ставицького в розшук.

ЗМІ повідомляли, що Ставицький був у Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг.

У травні 2017 року ГПУ зазначала, що офіційний Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості.