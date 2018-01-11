В штабе АТО уточнили, где погибли 3 бойца

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 украинских военнослужащих погибли, 3 получили ранения и 1 – боевое травмирование.



Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



"К сожалению, наши войска в течение суток понесли потери. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов", – сказал он.



Полковник уточнил, что двое бойцов погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве недалеко Песков, и один – по причине вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому.



Еще трое военных получили ранения неподалеку Новолуганского и Верхнеторецкого.



Боевую травму получил защитник на позиции шахта Бутовка.



По словам Мотузяника, раненых в удовлетворительном состоянии доставили в военно-медицинские учреждения.