В штабе АТО уточнили, где погибли 3 бойца

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Четверг, 11 января 2018, 13:05

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 3 украинских военнослужащих погибли, 3 получили ранения и 1 – боевое травмирование.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"К сожалению, наши войска в течение суток понесли потери. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов", – сказал он.

Полковник уточнил, что двое бойцов погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве недалеко Песков, и один – по причине вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому.

Еще трое военных получили ранения неподалеку Новолуганского и Верхнеторецкого.

Боевую травму получил защитник на позиции шахта Бутовка.

По словам Мотузяника, раненых в удовлетворительном состоянии доставили в военно-медицинские учреждения.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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