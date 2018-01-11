У штабі АТО уточнили, де загинули троє бійців

7208 переглядів
Четвер, 11 січня 2018, 13:05

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 українських військовослужбовців загинули, 3 отримали поранення і 1 – бойове травмування.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"На жаль, наше військо впродовж доби зазнало втрат. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів", – сказав він.

Полковник уточнив, що двоє бійців загинули внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої неподалік Пісків, та один – унаслідок ворожого обстрілу опорного пункту на підступах до Новолуганського.

Іще троє військових зазнали поранень неподалік Новолуганського і Верхньоторецького.

Бойової травми зазнав оборонець на позиції шахта Бутівка.

За словами Мотузяника, поранених у задовільному стані доправили до військово-медичних закладів.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
У зоні АТО військові збили ворожий безпілотник 11 січня 2018, 10:21
Доба в АТО: Загинуло троє бійців ЗСУ, є поранені 11 січня 2018, 07:08
В зоні АТО не вщухають обстріли - штаб 10 січня 2018, 18:46
Усі новини
Головні новини
Дочка Ноздровської каже, що матеріали не збігаються з показами Россошанського
Епідемії кору в Україні немає – Супрун
У штабі АТО уточнили, де загинули троє бійців
ГПУ прокоментувала оприлюднений вирок щодо спецконфіскації
Усі новини
Підсумки року

5 лучших текстов БЖ о лайфхаках

здоров'я

Українська йога. Тетяна Півень

психологія

Продане щастя. Як маркетологи маніпулюють бажаннями людей