Кириленко придумал, что делать с украинским гастролерами в РФ

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Четверг, 11 января 2018, 20:55

Вице-премьер Вячеслав Кириленко предлагает вносить в реестр и титровать определенным образом украинских певцов, которые гастролируют в России.

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложила ввести штрафы и уголовную ответственность за гастроли артистов в России.

Украинская правда
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