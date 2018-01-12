Нацполиция: Женщину-таксиста, которая исчезла по Черкассами, нашли мертвой

Женщину-таксиста Ирину Чуприну, которая исчезла между 7 и 8 января на Черкасской области, найдена мертвой, подозреваемый в ее убийстве задержан.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Черкассы. Ночью с 7 на 8 января этого года дочь, 1999 г.р., теряет связь с матерью, 1976 г.р., которая работает водителем такси, и обращается в полицию ... В результате комплекса проведенных мероприятий найден автомобиль женщины", - сообщил он.

"Позже установлен подозреваемый в совершении убийства женщины. Сегодня он был задержан. Несколько часов назад найден труп потерпевшей в лесополосе. Двадцатилетний подонок при совершении убийства, по его словам, "был очень пьяным и зарезал женщину ножом", - написал Аброськин.

Он выразил соболезнования семье убитой женщины и поблагодарил сотрудников полиции Черкасс за оперативное установление обстоятельств преступления и задержания подозреваемого в совершении убийства.

Как сообщалось, в полицию Черкасского отдела обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении своей матери - таксиста одного из перевозчиков в городе Черкассы.

Дочь рассказала, что мама 7 января 2018 выехала на автомобиле Mercedes Vito белого цвета и 8 января в привычный период времени на связь не вышла.

Таксист Ирина Чуприна раз выходила на связь с близкими в 19:45 накануне исчезновения. Около 4 утра 8 января в Черкассах возле детского парка "Сказка" она взяла двух мужчин, которым надо было ехать в Смела. С тех пор местонахождение женщины было неизвестно.