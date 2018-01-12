КГГА продлила ограничение на внешнюю рекламу в Киеве

1005 просмотров
Пятница, 12 января 2018, 21:48

Киевская городская государственная администрация продлила до 1 апреля 2018 года ограничения на прием и рассмотрение заявок на размещение внешней рекламы в столице, введенные в октябре прошлого года.

Соответствующее распоряжение первого заместителя головы КГГА Николая Поворозника обнародовано в газете "Крещатик" в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, временное ограничение касается внешней рекламы на щитах, суперсайтах, видеоэкранах, лайтпостерах и тумбах, стоящих отдельно. Реклама на зданиях, элементах благоустройства и остановках транспорта, а также на проекторах данным распоряжением не ограничивается.

Причина введенных ограничений в документе не уточняется.

Темы: Киев реклама
powered by lun.ua
По теме
Киев: Движение на трех мостах будет ограничено в пятницу 12 января 2018, 09:02
В Киеве горел ТЦ SilverBreeze 12 января 2018, 02:39
Суд по делу Коханивского перенесли на 25 января 12 января 2018, 02:05
Все новости
Главные новости
СБУ расследует возможную работу Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму
ГПУ: Депутат, который предлагал $500 тыс взятки НАБУ, сбежал
Главные новости дня – за 60 секунд
Суд не отпустил Ефремова из-под стражи
Все новости

Киевская ночная жизнь от немецких фотографов

Bla Bla Bar

Дмитрий Борисов о любимых киевских заведениях

Made in Ukraine

Утепляемся 8 производителей зимних шапок