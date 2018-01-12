Укравтодор назвал приоритеты ремонта дорог в 2018 году

Укравтодор опубликовал программу ремонта дорог на 2018 год, утвержденную в рамках пятилетней госпрограммы развития автомобильных дорог.

Об этом говорится на официальной странице Укравтодора в Facebook.

Согласно программе ремонта дорог, в 2018 году Укравтодор продолжит работы на основных коридорах.

Особое внимание будет уделено дорогам на востоке страны: Р-46 Харьков - Ахтырка, М-03 Харьков - Славянск - Краматорск, Р-07 Чугуев - Меловое.

На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса - Рени (с обходом Рени), Н-14 Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05).

На западе Украины ремонты будут проводить на участках таких дорог: Н-22 Ровно - Луцк - Устилуг, М-21 Житомир - Винница, Н-10 Ивано-Франковск - Стрый, Н-03 Житомир - Хмельницкий - Черновцы.

Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

За средства МФО начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны - Полтава.

В Укравтодоре напомнили, что с 1 января в рамках децентрализации дорог 123,1 тысячи км дорог местного значения переданы в ответственность местной власти.

Сейчас Укравтодор отвечает за 47 тысяч км дорог международного и национального значения.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

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Экономическая правда