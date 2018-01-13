Выборы президента РФ-2018: В соцсетях Путина не будет

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Суббота, 13 января 2018, 12:16

Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина Андрей Кондрашов заявил, что в соцсетях страниц у Путина - ни личных, ни официальных - не будет.

Как пишет Интерфакс, об этом Кондрашов заявил в комментарии телеканалу RT.

"Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба", - заявил Кондрашов.

По его словам, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина. 

Ранее избирательный штаб Путина собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата, однако этот процесс продолжится. В пятницу ЦИК зарегистрировал 259 его доверенных лиц.

Темы: Росcия виборы Путин соцсети
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